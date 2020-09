Sabri Fejzullahu feston ditëlindjen, urohet nga e gjithë estrada

View this post on Instagram

Urime ditlindja i pazavensushmi i Shqipetarise. I bofsh edhe 100 bashke me buzqeshjen tane e zemren e bardhe e tmire qe e ki . Je krenaria jone, e sa ma gjate jeta jote aq ma e bukur jeta jem . Te duam shume une , e padyshim edhe krejt Shqipetaret kudo qe jane …[email protected]_official