Sabotim i qëllimshëm, Princi Harry shpërthen pas raportimeve për një takim me Mbretin Charles
Princi Harry ka ngritur shqetësime për përpjekje të mundshme për të sabotuar pajtimin e tij me Mbretin Charles, pas raportimeve mediatike që ai i cilësoi si shpikje të ushqyera nga burime të paidentifikuara. Harry dhe babai i tij, Mbretit Charles III, u takuan më 10 shtator në rezidencën Clarence House në Londër, takimi i parë mes tyre…
ShowBiz
Princi Harry ka ngritur shqetësime për përpjekje të mundshme për të sabotuar pajtimin e tij me Mbretin Charles, pas raportimeve mediatike që ai i cilësoi si shpikje të ushqyera nga burime të paidentifikuara.
Harry dhe babai i tij, Mbretit Charles III, u takuan më 10 shtator në rezidencën Clarence House në Londër, takimi i parë mes tyre pas gati dy vitesh.
Sipas The Sun, ky takim ishte thjesht formal, me gazetën që raportoi se Harry kishte komentuar me shaka se ishte ndier më shumë si një vizitor zyrtar sesa si pjesë e familjes mbretërore.
Megjithatë, zëdhënësi i princit e hodhi poshtë këtë pretendim, duke deklaruar se citimet e atribuara Harry-t janë shpikje të pastër, të cilat, sipas tij, mund të supozohet se vijnë nga burime që synojnë të sabotojnë çdo përpjekje për pajtim mes babait dhe birit.
Zëdhënësi nuk identifikoi burimet e mundshme që qëndrojnë pas këtyre zërave, por theksoi se raportimi ishte i pasaktë dhe i dëmshëm.
The Sun reagoi duke pretenduar se Harry kishte konfirmuar pjesë të raportit dhe se ai kishte pasur mundësinë të reagonte përpara publikimit, por kishte zgjedhur të mos e bënte.
Një tjetër detaj i kontestuar ishte pretendimi se gjatë takimit u shkëmbye një fotografi e kornizuar që përfshinte Dukën dhe Dukeshën e Sussex-it.
Zëdhënësi i Harry-t e mohoi këtë, duke sqaruar se fotografia e dhuruar nuk përfshinte çiftin, por konfirmoi se një fotografi e kornizuar ishte dorëzuar.
Takimi mes Harry-t dhe Mbretit Charles, që zgjati 54 minuta, ndodhi në kuadër të një vizite katër-ditore të princit në Mbretërinë e Bashkuar, gjatë së cilës ai mori pjesë në disa aktivitete bamirësie në Nottingham dhe Londër.
Pas takimit, Harry mori pjesë në një pritje të fondacionit Invictus në Londër, ku, i pyetur për shëndetin e babait të tij, tha: “Po, ai është shumë mirë, faleminderit.”
Kjo ishte vizita e parë publike e princit në Britani që nga shkurt 2024, kur ai udhëtoi menjëherë pas diagnozës me kancer të babait të tij.
Princi Harry, bashkëshortja e tij Meghan dhe dy fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet, jetojnë aktualisht në Kaliforni. Takimi i fundit i njohur mes Mbretit Charles dhe nipërve të tij daton në qershor 2022.