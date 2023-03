Sabiani “tallet” keq me Kristin: Kur më thonë pse nuk qethem tullac Sabiani tashmë ka dalur hapur kundër lidhjes së vajzës së tij, Keisit me Kristin. Këngëtari tashmë po bëhet viralë me postimet që ai po bën lidhur me Kristin, shkruan lajmi.net. Së fundi ai ka postuar edhe një video qesharake. Sabiani ka postuar një tjetër video, ku shfaqet në makinë dhe shkruan se i kanë thënë…