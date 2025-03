Sa të rëndësishme janë informatat e inteligjencës amerikane për Ukrainën? Vendimi i Shteteve të Bashkuara për ta kufizuar përkrahjen e Ukrainës me informata të inteligjencës do t’i dëmtojë rëndë aftësitë e Kievit për ta mbrojtur veten kundër Rusisë, por nuk do nënkuptojë fund për përpjekjet e Ukrainës për të luftuar, thonë zyrtarët dhe analistët. Uashingtoni njoftoi më 5 mars se vendosi kufizime ndaj ndarjes së…