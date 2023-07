Sa shumë e duan, qindëra tifozë të Galatasarayt shkuan në aeroport për ta pritur Mauro Icardin

Sulmuesi argjentinas do të jetë i Galatasarayt me titullin definitiv, duke qenë se turqit kanë blerë përfundimisht kartonin e tij nga PSG për 10 milionë euro. Argjentinasi e njeh mirë kampionatin turk, ku sezonin e fundit ishte vendimtar me golat e tij duke fituar titullin kampion teksa kërkon të përsërisë historinë edhe këtë sezon.

Për Icardin kishte interesim edhe nga kampionati italian, ku ishte Milani që u vu pas shërbimeve të tij por gjërat u zbehën dhe në fund, argjentinasi vendosi të rikthehej aty ku tifozët e duan jashtëzakonisht shumë.

😍🧨 Mauro Icardi has landed in Istanbul to sign his Galatasaray contract… look at the passion and atmosphere at the airport! (@ultrAslan) pic.twitter.com/ql3Fi6jTfE

— EuroFoot (@eurofootcom) July 28, 2023