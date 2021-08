Sa shpesh duhet t’i shkurtoni flokët për të qenë të shëndetshme?

Ju, si dhe shumë të tjerë, me siguri keni dëgjuar se flokët do të rriten më shpejt nëse i shkurtoni më shpesh.

Duket pak kontradiktore, dhe megjithëse mendohej se ishte e vërtetë, në realitet flokët nuk do të rriten më shpejt – por do të rriten më të shëndetshëm.

Ekspertja e flokëve Stephanie Sey zbuloi për revistën Glamour se ne veçanërisht duhet të kujdesemi për skajet e flokëve tanë dhe t’i presim ato sapo të vërejmë se ato kanë filluar të prishen.

“Nëse nuk merreni me skajet e plasaritura, do të thotë që kjo do të shkaktojë më shumë dëme në flokë,” tha Stefani.

Nëse nuk i shkurtoni flokët tuaj të dëmtuar, majat tuaja të plasaritura do të “rebelohen” dhe ndoshta do të ndahen më tej dhe përfundimisht do të prishen dhe do t’i bëjnë flokët tuaj të shkurtër, gjë që e pengon atë të rritet gjatë.

Dhe nëse i prisni skajet e plasaritura, flokët tuaj mund të vazhdojnë të rriten të shëndetshme nga rrënjët, por majat nuk do të plasariten dhe do t’i bëjnë flokët më të shkurtër. Edhe pse prerja e flokëve tuaj nuk do t’i ndihmojë të rriten më shpejt, do t’ju sigurojë flokë të fortë dhe të bukur, jo të brishtë dhe të dëmtuar

Kur bëhet fjalë për frekuencën e prerjeve të flokëve, floktarja e famshme Angela Styles tha se kjo varet kryesisht nga struktura e flokëve tuaj.

“Njerëzit me flokë të strukturuar duhet të prehen çdo 2-3 muaj, dhe për njerëzit me flokë të strukturuar, prerja e flokëve ndryshon në varësi të shpejtësisë së rritjes së flokëve,” tha ajo.

Stilet shumë të shkurtra të flokëve do të jenë të mjaftueshme për t’u prerë çdo 3-4 javë, dhe për flokë të gjatë deri në 4 muaj.