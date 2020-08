Sa shpesh duhet t’i ndërrojmë të brendshmet? Përgjigjja do t‘ju befasojë

Ekspertja e higjienës Shirin Lakhani sqaron se si bakteret mund të qëndrojnë në të brendshmet edhe pasi ato pastrohen në rrobalarëse, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

“Veshjet e brendshme kanë qenë në kontakt të ngushtë me lëkurën tuaj dhe zonat intime për një kohë të gjatë. Prandaj, vjen në kontakt me shumë lëkurë të vdekur nga këto zona, si dhe me baktere – si me bakteret natyrale të shëndetshme që kemi të gjithë, ashtu edhe me bakteret më të rrezikshme që mund të shkaktojnë infeksione. Ekzistojnë hulumtime që sugjerojnë që edhe larja e të brendshmeve në një makinë larëse nuk mund gjithmonë ta heqë plotësisht atë nga bakteret, ”zbulon Lakhani.

Ajo këshillon që të brendshmet duhet të hiqen nga dollapët dhe të rinovohen të paktën një herë në vit. Edhe pse për të brendshmet që vishen më shpesh për aktivitete si ushtrime në palestër, ajo gjithashtu rekomandon që ato të ndërrohen shumë më shpesh. /Lajmi.net/