Sa pritet të zgjasë kjo valë e fortë nxehtësie? Anticikloni afrikan është konsoliduar në Mesdhe dhe pjesërisht edhe në viset tona dhe kjo nënkupton se do të qëndroi në mesin tonë për shumë ditë me radhë, prandaj paterni dominant gjatë 10 ditëve të ardhshme në territoret tona do të jetë vapa e fortë si pasojë e ardhjes së ajrit shumë të nxehtë që origjinën…