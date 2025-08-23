Sa po presin mërgimtarët për të dalë nga Kosova?

23/08/2025 12:32

Pritjet për të dalë nga Kosova veçse po rriten.

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se në pikën kufitare të Merdarës për të dalë nga Kosova, po pritet deri në 2 orë e gjysmë.

Deri në 1 orë vijojnë pritjet në pikëkalimin kufitar të Dheut të Bardhë, ndërsa deri në 50 minuta në Jarinje.

