Sa po presin mërgimtarët për të dalë nga Kosova?
Pritjet për të dalë nga Kosova veçse po rriten. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se në pikën kufitare të Merdarës për të dalë nga Kosova, po pritet deri në 2 orë e gjysmë. Deri në 1 orë vijojnë pritjet në pikëkalimin kufitar të Dheut të Bardhë, ndërsa deri në 50 minuta…
Pritjet për të dalë nga Kosova veçse po rriten.
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se në pikën kufitare të Merdarës për të dalë nga Kosova, po pritet deri në 2 orë e gjysmë.
Deri në 1 orë vijojnë pritjet në pikëkalimin kufitar të Dheut të Bardhë, ndërsa deri në 50 minuta në Jarinje.