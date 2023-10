Sa para hargjuan partitë politike në 3 muajt e fundit: LVV kampion në shpenzime

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ka publikuar raportet financiare për tremujorin e tretë të vitit për partitë politike në Kosovë.

Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, për shpenzime nga muaji korrik deri në shtator prin Lëvizja Vetëvendosje me 330 mijë e 599.3 euro.

E dyta për nga shpenzimet është Partia Demokratike e Kosovës me 164 mijë e 358.7 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 142 mijë e 421.05 euro dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 61 mijë e 666.25 euro.

Shpenzimet më të mëdha, VV-ja i pati për paga dhe mëditje, ku për to shpenzoi mbi 193 mijë e 472 euro, ndërsa për qira të zyrave shpenzoi 54 mijë e 291 euro, teksa për shpenzime komunale, telefon dhe internet shpenzoi 6 mijë e 514 euro, e që në total për kategorinë e “shpenzimeve të përgjithshme” te VV-ja u shpenzuan 254 mijë e 378 euro.

Për shpenzimet e transportit, VV-ja shpenzoi 13 mijë e 619 euro, ndërsa për blerje të mallrave shpenzoi 44 mijë e 220 euro.

Partia në pushtet pati edhe shpenzime të përfaqësimit, ku për kategori u shpenzuan 12 mijë e 410 euro, ndërsa për investime dhe logjistikë i shpenzoi vetëm 339 euro, teksa në kategorinë “shpenzime të tjera”, VV-ja i dha 5 mijë e 630 euro.

Edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, shpenzimet më të mëdha gjatë tremujorit të tretë shpenzimet më të mëdha ishin në paga, ku për këtë kategori i shpenzoi 141 mijë e 28 euro

Për mallra dhe shërbime, PDK-ja pagoi 19 mijë e 508 euro, ndërsa për shpenzime të udhëtimit, partia më e madhe opozitare pagoi 4 mijë e 930 euro.

Shpenzimet për shërbime, PDK-së i kushtuan 3 mijë e 615 euro, kurse ato për blerje të tjera të mallrave dhe shërbimeve patën koston e 3 mijë e 661 eurove.

1 mijë e 200 euro, PDK-ja i dha edhe për kategorinë “llogaritë përllogaritëse për avance”, për shërbime të regjistrimit dhe sigurimeve 375 euro, për mirëmbajtje dhe riparime të tjera 1 mijë e 463 euro, ndërsa për qira u dhanë 1 mijë e 453 euro.

Për dreka zyrtare, PDK-ja shpenzoi 2 mijë e 827 euro, kurse për shpenzime komunale 2 mijë e 983 euro, teksa për shpenzime komunale dhe shpenzime të ndryshme 700 e 39 euro.

Edhe LDK-ja përgjatë tre muajve më së shumti shpenzoi për paga, ku i dha 88 mijë e 759 euro, ndërsa mallrat dhe shërbimet gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator, LDK-së i kushtuan 52 mijë e 954 euro.

Për shpenzime dhe shërbime, LDK-ja i dha 40 mijë e 298 euro, ndërsa për shërbimet e telekomunikimit 853 euro.

Lëndet djegëse dhe blerjet e tjera të mallrave dhe shërbime, LDK-së i kushtuan 3 mijë e 647 euro, respektivisht 1 mijë e 634 euro.

Llogaritë përllogaritëse për avance te LDK-ja patën koston e 1 mijë e 128 eurove, ndërsa shërbimeve e regjistrimit dhe sigurimit 647 euro, ndëras për mirëmbajtje dhe riparime të tjera u dhanë 169 euro.

Qiraja për zyrat e LDK-së kushtoi 4 mijë e 576 euro, ndërsa shpenzimet komunale 706 euro.

Më së paku shpenzime për tremujorin e tretë pati AAK-ja, ku më së shumti para u dhanë për paga, 48 mijë e 162 euro.

Për shpenzime dhe shërbime AAK-ja i dha 1 mijë e 433 euro, ndërsa për blerje të mallrave dhe shërbimeve 2 mijë e 136 euro.

Shpenzimet pa kategori, AAK-ja pati 8 mijë e 25 euro, ndërsa për shpenzime komunale 1 mijë e 908 euro.