​Sa paguhen policët në Evropë?

Niveli i pagave bruto të policëve në Evropë, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, varion nga 699 euro në Bullgari në 5761 euro në Danimarkë.

Të dhënat i referohen një punonjësi policie 35-vjeçar me më shumë se 10 vjet përvojë, një nivel arsimi të lartë dhe një javë pune 36 orësh, sipas Eurostat.

Pagat bruto të policëve meshkuj në vendet e BE-së në euro u referohen 35-vjeçarëve me 10 vjet përvojë, një nivel arsimi të lartë dhe një javë pune 36-orëshe.

Në Kroaci ishte 1396 euro bruto dhe me rritjen 1516 euro bruto. Vetëm Bullgaria (699 euro), Polonia (1054 euro) dhe Rumania (1090 euro) ishin ndër vendet në sondazh ku pagat bruto të policëve ishin më të ulëta se në Kroaci. Afër janë edhe Hungaria (1206 euro), Estonia (1252 euro) dhe Portugalia (1350 euro).

Është interesante se në Slloveni kjo shumë është 2418 euro, që e vendos në vendin e 11-të mes Spanjës dhe Italisë.

Të dhënat tregojnë se mesataret ndryshojnë edhe sipas gjinisë. Në çdo vend përveç Luksemburgut, paga mesatare e policëve meshkuj është më e lartë se paga mesatare e policëve femra.

Më shpesh, është një diferencë prej 10 për qind, me shënimin se këto të dhëna nuk janë shumë të besueshme për disa vende. Nuk dihet se sa të besueshme janë të dhënat për Kroacinë, por sipas tyre, punonjëset e policisë femra janë paguar vetëm 935 euro bruto në vitin 2023.

Inspektorët dhe detektivët e policisë paguhen më mirë se policët. Paga e tyre bruto varion nga 1316-6351 euro. Bullgaria është sërish në fund dhe Danimarka në krye, por Kroacia është në vendin e 6-të me 1840 euro. Bëhet fjalë për shumat e pagave për punonjësit 40-vjeçarë me 15 vjet përvojë pune dhe 36 orë punë në javë. Sllovenia renditet në vendin e dhjetë me 3044 euro pagë bruto në muaj.