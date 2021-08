Sa mollë mund të hajë një person në ditë në mënyrë të shëndetshme?

Dr.Rima Moiseenko, një nutricioniste ruse, shpjegoi se cilat janë dëshira e mollëve dhe sa më shumë mund të ketë një person në ditë në mënyrë të shëndetshme, shkruan ABCNews.

Në një intervistë për Radio “Sputnik”, ekspertja theksoi në fondin e verës, një person mund të marrë një sasi të mjaftueshme të vitaminave dhe mineraleve nga kultura dhe re e mollës, transmeton lajmi.net.

Por a është e lidhur prania e substancave të të tjerëve në frutat e mollës me ngjyrën e gomës?

“ Nëse po flasim për një person të shëndetshëm që ka një natyrë natyrore për të tretur mollët, atëherë të gjitha llojet e mollëve të kuqe, jeshile dhe të verdha janë të nevojshme. Dhe nënkuptohet moshuarit, ata duhet të zgjedhin llojin e mollëve që përmbajnë një përqindje të ulët të sheqerit të fruktozave dhe këto lloje janë me shije të moderuar dhe jo të thartë. Nuk është aq e ëmbël sa, si rregull, me ngjyrë të verdhë ose jeshile dhe praktikisht të ketë proporcion të vitaminave dhe mineraleve .

Dhe ajo shton, është mirë të hani mollë në gjysmën e parë të ditës, ose në pasdite si maksimum, kur mund të hahen deri në 300 gram mollë në ditë.

“ Në dimër dhe pranverë mjafton të hash 100 gramë mollë. Tani në fondin e verës, fillimin dhe aftësinë, të hash 300 gram është një normë ditore për zhvillimin e shëndetit. Por nuk lejohet të hash mollë me tepri, sepse do të shkaktonte humbjen e oreksit dhe trupi nuk do të merrte proteina dhe nevojë dhe fibrat dietike. Prandaj, ushqimet duhet të diversifikohen.

“Nuk është e mundur të qëroni mollën, por mjafton ta lani mirë. Sepse lëvozhga kishte polifenole dhe një përqindje të lartë të antioksidantëve dhe fibrave dietike të patretshmërisë. Prania e krimbave në mollë tregon se është mirë dhe nuk mund të ketë një përqindje të lartë të nitrateve dhe pesticideve, dhe në këtë Në këtë rast, mjafton të lani mollën dhe të hiqni qëllimin e saj “, shton ajo. /Lajmi.net/