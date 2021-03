Sa kohë ju duhet për të rimarrë veten pas një ndarjeje?

Ndarja është vërtetë lënduese. Pavarësisht sesa kohë keni qëndruar me partnerin tuaj, disa muaj apo vite, ndarja është një eksperiencë e vështirë për zemrën, e cila s’mund ta pranojë dot lehtë atë që po ndodh, shkruan “Revista Psikologji”/

Mos mendoni se jeni të vetmit që vuani ndarjen nga partneri duke qarë në divan dhe duke kujtuar momentet e lumtura me ish-in? Teksa vuani mendoni me vete: Sa do të zgjasë kjo dhimbje? Epo, e ka një përgjigje për dilemën tuaj.

Sipas një studimi të ri, njerëzve ju duhen 18 muaj për ta marrë veten nga një ndarje.

Në po këtë studim tregohet se ne kalojmë 1 vit e gjysmë të jetës duke qarë për dashuritë e humbura dhe duke menduar skenare hakmarrjeje për ata që na kanë lënduar. E tmerrshme, apo jo?

Mirëpo, cilat janë fazat që kalon një person që sapo është ndarë nga partneri/partnerja?

Ju duhen 5 javë për të hequr atë person nga rrjetet sociale

Gjashtë javë e gjysmë për t’ia fshirë numrin

Shtatë javë për t’i treguar familjes që ka marrë fund (nëse ata e dinin)

13 javë për të dalë në një takim të ri

Mos na thoni që s'e gjetët veten tuaj këtu? Të vërtetën, sa kohë ju desh të harronit ish-in?