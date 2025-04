​Sa janë pagat minimale në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian?

Që nga 1 janari 2025, 22 nga 27 vende të BE-së kanë paga minimale kombëtare, duke bërë përjashtime Danimarkën, Italinë, Austrinë, Finlandën dhe Suedinë.

Në janar 2025, 10 vende të BE-së kishin paga minimale nën 1.000 euro në muaj: Bullgaria (551), Hungaria (707), Letonia (740), Rumania (814), Sllovakia (816), Çekia (826), Estonia (886), Malta (968) Greqia (968) dhe Croatia (970).

Në gjashtë të tjera, pagat minimale varionin nga 1.000 euro në 1.500 euro në muaj: Qipro (1.000), Portugalia (1.015), Lituania (1.038), Polonia (1.091), Sllovenia (1.278) dhe Spanja (1.381).

Ndërsa në gjashtë të tjerat, pagat minimale ishin mbi 1.500 euro në muaj: Franca (1.802), Belgjika (2.070), Gjermania (2.161), Holanda (2.193), Irlanda (2.282) dhe Luksemburgu (2.638).

Të dhënat tregojnë se paga minimale më e lartë në vendet e BE-së ishte 4.8 herë më e ulëta. Megjithatë, pabarazitë në pagat minimale midis vendeve janë dukshëm më të vogla pasi të merren parasysh diferencat e nivelit të çmimeve.

Kur shprehet në standardin e fuqisë blerëse (PPS), pagat minimale në vendet e BE-së me nivele më të ulëta çmimesh bëhen më të larta krahasuar me ato me nivele më të larta çmimesh.

Pas rregullimit për diferencat e çmimeve midis vendeve, pagat minimale varionin nga 878 PPS në muaj në Estoni në 1.992 PPS në Gjermani, që do të thotë se paga minimale më e lartë ishte 2.3 herë më e ulëta, raporton KosovaPress.

Nëse matet në terma relativë, si përqindje e të ardhurave mesatare, në vitin 2022, pagat minimale përfaqësonin mbi 60% të të ardhurave mesatare bruto mujore në tri vende të BE-së: Francë, Portugali dhe Slloveni (66% në të gjitha vendet).

Në fund të shpërndarjes, pagat minimale ishin më pak se gjysma e të ardhurave mesatare në 4 vende: Belgjikë (49%), Maltë (46%), Estoni dhe Letoni (43% në të dy vendet).

Paga minimale shprehet në terma bruto – pra para zbritjes së taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore të paguara nga punonjësi.

Në vitin 2022, Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan Direktivën (BE) 2022/2041 për pagat minimale adekuate në BE. Ai synon të përmirësojë kushtet e jetesës dhe të punës në BE duke krijuar një kornizë për përshtatshmërinë e pagave minimale statutore.

Pagat minimale konsiderohen të përshtatshme nëse ato janë të drejta në raport me shpërndarjen e pagave në vendin përkatës të BE-së. Kjo mund të vlerësohet, ndër treguesit e tjerë, nga raporti i pagës minimale ndaj të ardhurave mesatare.