“Sa gra ke?”: Momenti interesant mes Trumpit dhe presidentit sirian në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti Donald Trump priti presidentin sirian Ahmed al-Sharaa në Shtëpinë e Bardhë të hënën duke i dhuruar dy shishe me parfumin e tij karakteristik “Victory 45-47”, përfshirë një për gruan e udhëheqësit sirian, ndërsa pyeti “sa gra kishte”.
Takimi shënoi vizitën e parë në Zyrën Ovale nga një kryetar shteti sirian që nga pavarësia e vendit në vitin 1946.
Al-Sharaa, 43 vjeç, një ish-komandant rebel dikur i ndjekur nga SHBA-të me një shpërblim prej 10 milionë dollarësh, mori pushtetin pas përmbysjes së Bashar al-Assad dhjetorin e kaluar.
Dhe në një klip në Zyrën Ovale që qarkulloi në internet të mërkurën, presidenti i dhuroi al-Sharaa një shishe me kolonjën e tij, duke e spërkatur atë në qafën e udhëheqësit sirian.
“Është aroma më e mirë”, këmbënguli Trump, duke vazhduar të spërkasë edhe një anëtar të kabinetit sirian.
“Merre vetëm atë, tjetra është për gruan tënde”, tha Trump, sipas një ndihmësi të pranishëm në shkëmbim. “Sa gra ke?”
Dhe Al-Sharaa qeshi duke thënë: “Një!”
Trump tha me shaka: “Me ju djema, nuk e di kurrë. Apo jo?”.SHBA-të votuan së fundmi për të hequr sanksionet ndaj qeverisë së al-Sharaa, duke sinjalizuar “një shkrirje” në marrëdhëniet pas viteve të izolimit.