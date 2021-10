Sa është i shëndetshëm vaji i kokosit? Ekspertët tregojnë se nuk është aq i mirë sa keni menduar

Me siguri, ju të gjithë keni dëgjuar se vaji i arrës së kokosit njihet si sekreti i jetës. Ai shërben kundër viruseve, redukton sëmundjet e zemrës, ndihmon në rënien në peshë dhe mund të përdoret edhe në vend të gjalpit, transmeton lajmi.net.

Vetëm që nuk qenka kaq i shëndetshëm.

Një sondazh i drejtuar nga ‘Morning Consult’, përfshiu 2000 persona, mes tyre 672 dieotologë, dhe ekzaminoi secilin ushqim. Vaji i kokosit ishte ai që i ndante më shumë përgjigjet: vetëm 37 për qind e dietologëve e konsideronin vajin e arrës së kokosit të shëndetshëm, ndërsa nga publiku i gjerë, 72 për qind.

“Edhe pse vaji i arrës së kokosit nuk është i pashëndetshëm, ai as nuk kryeson produktet më të shëndetshme. Mund të shtoni disa sasi të vogla në dietën tuaj si një burim yndyre, por gjithashtu duhet të keni kujdes të konsumoni yndyrna të pangopura që gjenden në përbërjen e vajrave dhe produkteve bimore si vaji i ullirit, arrat, farat”, – thotë dietologia Alissa Rumsey, MS, zëdhënëse e Academy of Nutrition and Dietitics, për revistën ELLE. Një dietologe tjetër e kontaktuar nga kjo revistë, Carly Lauraine, saktëson që “vaji i kokosit ka 14 g vaj në total për çdo lugë gjelle, 12 nga të cilat janë të ngopura. Shoqata Amerikane e Zemrës këshillon vetëm 13 g në ditë për një stil jete të shëndetshëm për zemrën. Vaji i kokosit mund të rritë nivelet e kolesterolit të mirë, por gjithashtu mund të rritë edhe nivelet e kolesterolit të keq,”- thotë Rumsey.

Vaji i kokosit nuk përmban antioksidantë, për këtë arsye ajo këmbëngul që “duhet të merren më shumë antioksidantë nga perimet, frutat dhe drithërat. Nuk ka shumë kërkime për të mbështetur ndonjë nga pohimet për dobitë e vajit të kokosit, shumica e tyre vijnë nga fjala e gojës”.

Ndoshta vaji i kokosit më mirë të përdoret për të shkëlqyer flokët dhe lëkurën. /Lajmi.net/