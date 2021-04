S4MM flet për herë të parë për ndarjen nga ish-bashkëshortja

Para disa muajsh reperi i njohur shqiptar, S4MM, ndau përfundimisht rrugët me ish-partneren e tij, Filis Ismaili, shkruan lajmi.net.

N¡ atë kohë fansat vunë re se S4MM kishte fshirë nga profili i tij të gjitha fotografitë që kishte bërë në ditën e martesës me Filis.

Së fundi reperi ka folur për herë të parë në lidhje me ndarjen e tij për “Prive”. Ai është shprehur se në dokumenta vazhdon ende të jetë i martuar dhe flasin me njëri-tjetrin, por rrugët e lidhjes janë ndarë.

“Çfarë ka dalë në media pak a shumë është e vërtetë, nuk është që jemi ndarë – unë prapë me personin në fjalë kam kontakt, flasim, thjeshtë si të them i kemi ndarë rrugët e lidhjes. Por unë prapë kam kontakte, e respektoj, nuk i dihet të ardhmes. Me dokumente unë prapë jam i martuar me të, por ashtu është, nuk është që jemi ndarë. Ne flasim, nganjëherë edhe takohemi një herë në dy-tre muaj kur shihemi, sepse tash edhe puna e COVID-it s’kam mundur të udhëtoj”, tha reperi./Lajmi.net/