Ryva Kajtazi në Dubai: Mahnit me linjat trupore Artistja e njohur, Ryva Kajtazi po kalon pushimet në Dubai. Ajo ka postuar disa fotografi ku ka mahnitur me linjat e saj trupore. Kajtazi shihet në foto me veshje për plazh, por ajo që bie në sy është se sa mirë e mban ajo fizikun e saj.