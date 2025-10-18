Ryshfet me vota, arrestohet një burrë në Graçanicë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një burrë në Graçanicë nën dyshimin për dhënie ose marrje të ryshfetit gjatë ditës së zgjedhjeve lokale më 12 tetor. I dyshuari është dërguar në mbajtje, tha policia. “Graçanicë, Prishtinë 12.10.2025 – 18:05. Me 17.10.2025 lidhur me rastin është arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar dhe…

18/10/2025 10:16

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një burrë në Graçanicë nën dyshimin për dhënie ose marrje të ryshfetit gjatë ditës së zgjedhjeve lokale më 12 tetor.

I dyshuari është dërguar në mbajtje, tha policia.

“Graçanicë, Prishtinë 12.10.2025 – 18:05. Me 17.10.2025 lidhur me rastin është arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”.

 

