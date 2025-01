Rutte uron Trump: Së bashku, ne mund të arrijmë paqe përmes NATO-s Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e ka uruar Presidentin Donald Trump, pas betimit si president i 47-të i Shteteve të Bashkuara. Rutte ka thënë se me rikthimin e Trump, do t’i përshpejtojnë shpenzimet dhe prodhimet për mbrojtje. “Me rikthimin e Trumpit, ne do t’i përshpejtojmë shpenzimet dhe prodhimet për mbrojtje”, shkroi Rutte në…