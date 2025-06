​Rutte: Ndihma për Ukrainën, prioriteti kryesor i samitit të ardhshëm të NATO-s

Një nga çështjet kryesore në agjendën e samitit të NATO-s, i cili do të zhvillohet pas tre javësh në Hagë, do të jetë ndihma e vazhdueshme për Ukrainën.

Kështu deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili foli në një konferencë për shtyp pas samitit B9 dhe atij Nordik në Vilnius, raporton një korrespondent i Ukrinform.

“Sot diskutuam edhe për Ukrainën, një përparësi kyçe e samitit në Hagë. I dashur Volodymyr (Zelensky – red.), ne vazhdojmë të mbështesim Ukrainën dhe e dimë se një Ukrainë e fortë dhe sovrane është thelbësore për sigurinë euroatlantike”, tha Rutte, duke iu drejtuar Presidentit të Ukrainës.

Shefi i NATO-s vuri në dukje se Aleanca aktualisht po përballet me rrezikun dhe dhunën më të madhe në dekada.

“Lufta e agresionit e Rusisë vazhdon, kërcënimet terroriste vazhdojnë. Ne nuk jemi në luftë, por as në paqe nuk jemi. Prandaj, duhet të vazhdojmë të forcojmë frenimin dhe mbrojtjen tonë. Dhe kjo do të thotë të kthehemi drejt një gatishmërie të plotë për luftë, duke siguruar shumë më tepër forca që janë të trajnuara mirë, të pajisura mirë dhe të mbështetura me logjistikë, mbështetje dhe municione. Ne vazhdojmë të mbështetemi te B9 dhe aleatët tanë nordikë për të luajtur një rol kyç në këto përpjekje të rëndësishme”, theksoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.

Ai shprehu besim se gjatë samitit në Hagë, aleatët do të demonstrojnë një angazhim të vërtetë ndaj mbrojtjes kolektive duke vendosur të rrisin prodhimin dhe investimet në mbrojtje.

Kjo ka të bëjë me arritjen e objektivave të reja të zhvillimit të kapaciteteve për të cilat aleatët pritet të bien dakord më vonë këtë javë kur ministrat e mbrojtjes të takohen në Bruksel, tha shefi i NATO-s. “Kemi rreth tre javë të mbetura deri në samitin e NATO-s në Hagë dhe mezi pres të punoj me të gjithë aleatët për të siguruar që do të ofrojmë rezultate për 1 miliard njerëzit tanë”, shtoi Rutte.

Siç është raportuar, në Vilnius u mbajt një samit i Nëntëshes së Bukureshtit dhe vendeve nordike. Në aktivitetin e nivelit më të lartë mori pjesë Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky.

Formati B9, ose Nëntë i Bukureshtit, u krijua me iniciativën e presidentëve të Rumanisë dhe Polonisë në nëntor 2015 për të koordinuar përpjekjet mbrojtëse të vendeve në krahun lindor të NATO-s. Përveç Polonisë dhe Rumanisë, formati B9 përfshin gjithashtu Bullgarinë, Hungarinë, Sllovakinë, Republikën Çeke, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë. Në Vilnius, atyre iu bashkuan vendet e Pesë vendeve Nordike – Danimarka, Finlanda, Islanda, Norvegjia dhe Suedia.