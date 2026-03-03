Rutte fjalim në Kuvendin e RMV: Siguria në Ballkanin Perëndimor është thelbësore për NATO-n
Pavarësisht se nga jeni, nga cila pjesë e aleancës transatlantike jeni, ne qëndrojmë së bashku me ju dhe së bashku do të jemi mbrojtës të paqes dhe sigurisë së kombeve tona. Maqedonia e Veriut përfiton nga kjo çdo ditë. Për shembull, aeroplanë nga Greqia dhe Italia patrullojnë qiellin tuaj për t’ju mbajtur të sigurt. Kjo dërgon një sinjal të qartë se askush nuk është vetëm në NATO, miqtë dhe aleatët tuaj janë gjithmonë me ju, sa herë që përballemi me një botë të dhunshme”, theksoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rute në fjalimin e tij para deputetëve, kryeministrit Hristijan Mickoski, njerëzve të parë të institucioneve, komuniteteve fetare dhe trupit diplomatik në vend.
“Rusia vazhdon të kërcënojë botën tonë të sigurt dhe të bëjë presion me agresionin e saj ushtarak kundër Ukrainës. Rusia është bërë një ekip me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin. Dhe së bashku shpërndajnë aftësitë e tyre për të na shtyrë edhe më shumë. Konkurrenca globale po intensifikohet dhe aleatët përballen me kërcënime të vazhdueshme nga terrorizmi. Irani ishte një eksportues i kaosit. Rreziku i paraqitur nga Irani është i gjerë. Aleatët duhet të jenë të vetëdijshëm se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe ne duhet t’i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj”, tha Rute.
Në fjalën e tij në Kuvend, sekretari i përgjithshëm iu referua financimit të NATO-s, duke theksuar se ai është vendimtar për sigurinë e të gjithë anëtarëve.
Sipas tij, vetëm së bashku “mund të qëndrojmë në anën e demokracisë dhe sigurisë”.
“Si deputetë besoj në mbështetjen tuaj dhe artikulimin e rëndësisë së investimeve në mbrojtje”, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s.