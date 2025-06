Rutte deklarohet për takimin me Ramën, Ballkani Perëndimor dhe Ukraina pjesë e diskutimeve

Rute ka thënë se me Ramën ka folur edhe për situatnë në Ballkanin Perëndimor, mbështetjen për Ukrainën, e rritjen e shpenzimeve të NATO’s

“Mirë që u takova përsëri me mikun tim të dashur Edi Rama.Diskutuam situatën në Ballkanin Perëndimor, mbështetjen tonë të vazhdueshme për #Ukrainën dhe rëndësinë e rritjes së shpenzimeve tona të mbrojtjes për ta mbajtur #NATO-n të fortë”, ka thënë Rute.

Samiti po mbahet në një kohë shumë sfiduese për sigurinë ndërkombëtare.

