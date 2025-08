“Rusia shprehu dëshirën për t’u takuar me Trumpin”, Shtëpia e Bardhë: Presidenti do që kjo luftë brutale të marrë fund Shtëpia e Bardhë thotë se Donald Trump është i hapur për t’u takuar me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskyn. Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt tha se Trump ishte i kënaqur me “progresin e madh” të bërë gjatë takimit të sotëm midis të dërguarit të SHBA-së Steve Witkoff dhe Putinit në Moskë, sipas Sky News. “Rusët…