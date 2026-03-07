Rusia rekrutoi spiunë nga Serbia: REL kishte informacion në tre vendime për incidentet në Paris dhe Berlin
Një grup nga Serbia po shkaktonte trazira në Francë dhe Gjermani me urdhër të shërbimit të inteligjencës ruse, siç konfirmohet nga vendimet e gjykatës serbe, në të cilat Radio Evropa e Lirë kishte qasje.
Edhe pse autoritetet në Beograd deri më tani nuk e kanë emëruar shërbimin rus si organizatorin e një serie veprimesh raciste në Paris dhe Berlin, në të cilat morën pjesë qytetarë serbë në pranverën dhe verën e vitit 2025, dokumentet e gjykatës e tregojnë këtë.
REL mori vendimet e Gjykatës së Lartë në Smederevo kundër tre qytetarëve serbë të dënuar për spiunazh dhe diskriminim racor. Së bashku me tetë të dyshuar të tjerë nga Serbia, ata u arrestuan në fund të shtatorit 2025. Gati katër muaj më vonë, në fund të dhjetorit 2025, të tre arritën marrëveshje pranimi fajësie dhe morën dënime që varionin nga gjashtë muaj deri në një vit e gjysmë në arrest shtëpiak. Tetë të dyshuarit e tjerë nuk janë në paraburgim.
Në vendimet, të dorëzuara në REL, thuhet se veprimet e këtij grupi kishin për qëllim komunitetet fetare hebraike dhe myslimane, me qëllim rritjen e tensioneve në Gjermani dhe Francë.
Urdhra, udhëzime dhe para për veprime iu dhanë grupit nga “strukturat e shërbimit të inteligjencës së Federatës Ruse”.
Megjithatë, nuk ka më shumë detaje – cilët janë anëtarët e shërbimit të inteligjencës ruse që e organizuan këtë grup.
Ministria e Brendshme dhe e Punëve të Jashtme e Serbisë, Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit dhe Ambasada e Rusisë në Beograd nuk iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me aktivitetet e shërbimit të inteligjencës ruse në Serbi deri në publikimin e tekstit.
Përpara arrestimeve dhe procedurave gjyqësore në Serbi, këto raste u hetuan nga autoritetet franceze dhe gjermane.
“Me shumë mundësi arritëm në një vendim sepse u paraqitën prova që autoritetet serbe nuk mund t’i injoronin”, thekson për REL Predrag Petroviq nga organizata joqeveritare Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë.
Ai deklaron se Rusia zgjedh Serbinë për rekrutim, për shkak të dashurisë tradicionale dhe qëndrimeve pro-ruse të popullsisë, të cilat qeveria e udhëhequr nga Partia Progresive Serbe “i forcon dhe i krijon më tej”, shkruan REL në gjuhën serbe.
“Pra, kemi një mjedis shumë të përshtatshëm për këtë lloj veprimi, dhe nga ana tjetër, kemi marrëdhënie shumë të mira midis autoriteteve në Serbi dhe Rusi”, shton ai.