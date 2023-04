Rusia po ndërton një llogore të madhe në Ukrainë, që mund të shihet nga hapësira

Forcat e Vladimir Putin po ndërtojnë një llogore të madhe në të gjithë rajonin Zaporizhzhia të Ukrainës.

Hendeku – i cili mund të shihet nga hapësira – është aktualisht rreth 72 kilometra i gjatë.

Imazhet janë marrë nga sateliti Sentinel-2, dhe hendeku ndodhet vetëm 10 kilometra nga qendra e Melitopoljes. /Lajmi.net/

Russian troops dug a 70-km long trench in Zaporizhzhia region. It is almost a third of the whole width of the region (East to West). pic.twitter.com/LaDTDAeRb6

— Russia Truth (autonomous pro-Kremlin infowarrior) (@Russia_Truth) April 9, 2023