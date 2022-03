Rusia në ‘bllokadë të thellë’ të bregut të Detit të Zi, izolon Ukrainën nga tregtia ndërkombëtare detare

Në një postim në Twitter nga kjo ministri thuhet se forcat detare ruse e kanë vendosur një bllokadë të largët në bregun të Detit të Zi për Ukrainën.

Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson, sot kishte biseduar në telefon me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, të cilit i ka bërë me dije se mbështetja e tyre do të vazhdojë për Ukrainën, shkruan CNN.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 March 2022

