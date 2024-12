Rusia godet me raketa dhe dronë Kievin dhe rajone të tjera të Ukrainës Rusia nisi një sulm ajror në Ukrainë të martën, duke goditur kryeqytetin e saj dhe rajone të tjera me raketa dhe dronë. Forcat ajrore të Ukrainës raportuan një kërcënim për sulm me raketa balistike në orën tre të mëngjesit, me të paktën dy shpërthime të dëgjuara në Kiev disa minuta më vonë. Një tjetër alarm…