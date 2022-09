Rusia bie dakord me OKB-në të eksportojë 30 milionë tonë drithëra Rusia ka rënë dakord me Kombet e Bashkuara për të eksportuar 30 milionë tonë drithë në tregun ndërkombëtar deri në fund të vitit 2022 për të ndihmuar në zbutjen e mungesës globale të ushqimit. Kjo mungessë po shkaktohet, pjesërisht, nga lufta e Moskës kundër Ukrainës. “Kjo do të bëjë të mundur mbështetjen e vendeve në…