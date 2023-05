Rusët po përgatisin mbrojtjen e tyre -“Kjo nuk është parë në botë për dekada”

“Sistemet e gjera të mbrojtjes ushtarake të Rusisë tregojnë shqetësim të thellë për ofensivën e paralajmëruar të Ukrainës,” raportoi dje inteligjenca britanike.

Sipas ministrisë, që nga vera e vitit 2022, Rusia ka vendosur “disa nga sistemet më të gjera të objekteve të mbrojtjes ushtarake të parë kudo në botë në dekadat e fundit”. “Rusia ka bërë përpjekje të veçanta për të forcuar mbrojtjen e saj rreth kufirit verior të Krimesë, i cili ka qenë nën okupim për nëntë vjet”, tha ministria.

Rusia gjithashtu ka hapur qindra kilometra llogore në territorin e pushtuar ukrainas dhe thellë brenda territorit rus. “Përveç frikës nga një përparim ukrainas, masat e mbrojtjes janë ndoshta edhe përpjekje për të promovuar narrativën zyrtare se Rusia kërcënohet nga Ukraina dhe NATO”, shkroi ministria.

Imazhet tregojnë se Rusia ka bërë një përpjekje të veçantë për të vendosur kufirin verior të Krimesë së pushtuar dhe gjithashtu ka hapur “qindra kilometra llogore brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht të territorit rus, duke përfshirë rajonet Belgorod dhe Kursk”.

Si kujtim, javën e kaluar Reuters publikoi imazhe satelitore të linjave ruse të mbrojtjes të marra nga Capella Space. Ato shtrihen nga Rusia perëndimore përmes Ukrainës lindore deri në Krime. Ato janë ndërtuar si pjesë e përgatitjeve për një sulm të madh ukrainas, shkruan Reuters.

#Maxar satellite images: A web of trenches shows Russia fears losing Crimea, which it illegally annexed in 2014. #CrimeaIsUkraine #Ukraine #UkraineWillWin #RussiaUkraineWar #RussiaIsATerroristState https://t.co/iCthHNeDU1 pic.twitter.com/iQTuoP43Lz

— Aidan 🌍 (@BreAidan) April 4, 2023