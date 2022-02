“Këtu në kryeqytet, autoritetet po rihapin strehimoret e bombave që u ndërtuan gjatë Luftës së Ftohtë nga rusët,” tha ajo, duke folur nga Kievi.

“Ato strehëza me bomba do të ishin gati” thotë kryetari i bashkisë së Kievit, “nëse do të nevojiteshin”, shkruan Al Jazeera, transmeton lajmi.net.

Butler tha se banorët e qytetit e dinë se situata është “jashtëzakonisht e tensionuar” dhe se ekziston një ndjenjë se mund të jetë “shumë më kritike se më parë”.