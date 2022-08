Rummenigge me kritika për merkaton e Bayern: Mane e De Ligt s’janë kalibër botëror Ish shefi ekzekutiv i klubit të Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge ka folur lidhur me merkaton e bavarezëve. Bayern Munich ka bërë dy lëvizje të mëdha këtë merkato, duke nënshkruar me Sadio Mane nga Liverpool dhe Matthijs de Ligt nga Juventus. Dyshja u pritën mirë nga tifozët, por komente pozitive nuk ka edhe nga ish-shefi ekzekutiv…