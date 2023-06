Rumania publikon listën e lojtarëve të ftuar përpara ndeshjes me Kosovën Kombëtarja rumune ka bërë të ditur emrat e lojtarëve që do jenë me ekipin për ndeshjet e qershorit. Më 16 qershor Kosova është nikoqir i Rumanisë, për ndeshjet para-kualifikuese për në Euro 2024. Kjo ndeshja ka rëndësi të madhe për ‘Dardanët’, dhe synojnë fitoren ndaj tyre. Sot kombëtarja e rumune ka publikuar listen e lojtarëve…