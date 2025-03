Rukiqi për mashtrimin ndaj Kurtit nga dy komedianët rusë: Me këto njohuri paskeni ra në grepin rus Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Berat Rukiqi ka reaguar pasi kryeministri Albin Kurti ra pre e mashtrimit nga dy rusë, duke menduar se po bisedonte me presidentin letonez. Ai pas reagimit të Qeverisë, ka ironizuar duke thënë se me “njohuritë” e tyre ranë në “grepin” rus. “Kqyre çka thojnë këta të “gjithëdijshmit” “Ky incident vetëm sa e përforcon…