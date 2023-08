Rukiqi për foton e Kurtit me Ridin: Flet shumë për involvimin e pushtetit në aferën me rezerva shtetërore Anëtari i LDK-së, Berat Rukiqi, ka komentuar fotografinë e kryeministrit të vendit, Albin Kurti, me të arrestuarin Ridvan Muharremin, të dyshuarin për keqpërdorim me rezerva shtetërore. Rukiqi tha se fotografia flet shumë për nervozen e kryeministrit. “Fotografia flet vet. Flet shumë për nervozen e Kryeministrit. Flet shumë për involvimin e nivelit të lartë të pushtetit,…