Rukiqi: Kosova në vitin 2014 ka miratuar ligjin për sigurime shëndetësore, por nuk është zbatuar

Berat Rukiqi nga LDK ka thënë se Kosova ka ligj për sigurimet shëndetësore që është miratuar në vitin 2014 por nuk është zbatuar.

“Kosova ka ligj per sigurimet shendetsore, te miratuar ne vitin 2014. I njejti nuk eshte zbatuar, pra qytetaret nuk e kane gezuar asnje perfitim nga ky ligj.”

Për projektligjin për sigurim të detyrueshëm në kujdesin shëndetësor që u miratua sot nga Qeveria, Rukiqi ka thënë se nuk është bërë për përfitim të qytetarëve.

Sipas tij, ai është bërë për përfitime zgjedhore të VV’së.

“Zbatim dhe perfitim nuk pritet, as nga amandamentimi kozmetik i sotem, i bere jo per perfitim te qytetareve, por per perfitime zgjedhore te partise ne pushtet.”