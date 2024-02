Rukiqi i LDK-së: Kurti prapë paska manipuluar, tani edhe në Bloomberg

Anëtari i kryesisë së LDK-së, Berat Rukiqi ka reaguar përmes një postimi në Facebook për intervistën e Kryeministrit Kurti në Bloomberg.

Ai ka thënë se Kurti ka manipuluar kur ka thënë që rritja ekonomike që kur e ka marrë pozitën Kurti është çdo vit nga 6%.

Rukiqi tha se Kurti ka shtrembëruar realitetin e përformancës së dobët te ekonomisë, duke ”zbuluar” indikatorë ekonomik që nuk i njeh as teoria e as praktika.

“Duke qenë i vetëdijshëm për përkeqësimin e indikatorëve ekonomik (rritja ekonomike nen mesataren e viteve të pas shpalljes së pavarësisë, çmimet e larta, rritja e varfërisë, ulja e eksporteve, miliona euro dëme nga sanksionet, etj), në vitin 2022 dhe 2023, në dy vitet e plota të (mos) qeverisjes se tij, kryeministri i vendit del dhe manipulon publikisht në kanalin prestigjioz Bloomberg, duke shtrembëruar realitetin e performancës se dobët te ekonomisë, duke ”zbuluar” indikatorë ekonomik që nuk i njeh as teoria e as praktika”, ka shkruar Rukiqi.

Madje, Rukiqi ka treguar edhe shembuj se si sipas tij, ka manipuluar Kurti.

“Ja si manipulon (nga padituria apo pamundësia për te treguar ndonjë rezultat): I mbledh % e rritjes ekonomike në tri vitet e fundit dhe na e prezanton totalin (16%) si rritje ekonomike. Rritja ekonomike reale është krahasim i një viti me vitin bazë, e jo akumulim i % te viteve të ndryshme, e as mesatare e viteve që na konvenojnë, për të dalë rezultate me të mira”, shkroi Rukiqi në Facebook.

