Rudiger do t’i dhurojë fitimet nga Kupa e Botës për operimin e 11 fëmijëve në Sierra Leone Antonio Rudiger ka marrë një vendim të madh para Kupës së Botës. Ylli i Real Madrid do të jetë në Botëror me skuadrën kombëtare të Gjermanisë. Sipas raportimeve të ‘Marca’, Antonio Rudiger ka vendosur që të gjitha fitimet që i vijnë nga paraqitjet në Kampionat Botëror t’i ndajë për bamirësi, përcjell lajmi.net. Rudiger do t’i…