Rubio paralajmëron pasoja shtesë për Rusinë nëse përpjekjet për paqe dështojnë
Bota
Sekretari i Shtetit Marco Rubio paralajmëroi sot se Rusia do të përballet me pasoja shtesë nëse përpjekjet aktuale për paqe në Ukrainë do të dështojnë.
“Nëse e gjithë kjo përpjekje nuk funksionon, atëherë do të duhet të ketë pasoja shtesë për Rusinë”, tha Rubio për ABC, duke shtuar se SHBA po përpiqet ta shmangë këtë duke arritur një marrëveshje paqeje.
Rubio pranoi ekuilibrin delikat midis diplomacisë dhe presionit, duke paralajmëruar se vendosja e sanksioneve shtesë do t’i jepte fund negociatave.
“Në momentin që vendosni sanksione shtesë, sanksione të forta shtesë, bisedimet ndalen. Në atë pikë, lufta thjesht vazhdon”, tha ai duke shtuar se paqja e vërtetë kërkon kompromis.
“Nuk mund të kesh një marrëveshje paqeje midis dy fraksioneve ndërluftuese nëse të dyja palët nuk bien dakord të heqin dorë nga diçka. Përndryshe, nëse njëra palë merr gjithçka që dëshiron, kjo nuk është një marrëveshje paqeje. Quhet dorëzim. Nuk mund të kesh një marrëveshje paqeje nëse të dyja palët nuk bëjnë lëshime”, tha ai.
Pa përparim, tha Rubio, administrata mund të arrijë përfundimisht në përfundimin se “nuk do të ketë paqe” dhe të vendosë më shumë sanksione, duke braktisur në mënyrë efektive perspektivat për një zgjidhje të negociuar, transmeton KosovaPress.