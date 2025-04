Rubio në Bruksel: Duam që NATO të jetë më e fortë

Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, udhëtoi të enjten drejt Brukselit për Samitin e ministrave të Jashtëm të NATO-s, mes shqetësimeve të mëdha për qasjen e administratës Trump ndaj Evropës, përfshirë luftën në Ukrainë, marrëdhëniet me Rusinë dhe luftën tregtare në rritje të Presidentit Trump me kontinentin, shkruan nytimes.

Vizita e Rubio në selinë e aleancës vjen në një kohë kur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës janë përkeqësuar ndjeshëm, duke kaluar nga bashkëpunimi i ngushtë gjatë epokës së Biden-it në mosbesim dhe përçarje nën administratën e Trump-it.

Megjithatë, zyrtarët e NATO-s mund ta mirëpresin mundësinë për të biseduar me Rubio, i cili konsiderohet nga shumë si anëtari më pro-NATO i ekipit të sigurisë kombëtare të Trump-it.

“Ne duam që NATO të jetë më e fortë, ne duam që NATO të jetë më e dukshme dhe e vetmja mënyrë që NATO-ja mund të bëhet më e fortë, më e dukshme është nëse partnerët tanë, shtetet kombëtare që përbëjnë këtë aleancë të rëndësishme, kanë më shumë aftësi”, ka thënë Rubio shkruajnë mediat ndërkombëtare.

Kjo u bë e qartë për zyrtarët evropianë nga një bisedë midis zyrtarëve të lartë të administratës Trump muajin e kaluar në aplikacionin Signal, e cila pa dashje përfshinte një gazetar, Jeffrey Goldberg nga revista The Atlantic. Gjatë bisedës me tekst, rreth një plani të SHBA për të bombarduar militantët Houthi në Jemen, nënpresidenti JD Vance u ankua se Amerika do të duhej “përsëri” të “shpëtonte” Evropën duke ndërmarrë veprime të njëanshme për të mbrojtur rrugët ndërkombëtare të transportit detar që janë sulmuar nga Houthit.

Vetë Donald Trump ka paralajmëruar se mund të mos vijë në mbrojtje të vendeve të NATO-s që ai mendon se nuk po shpenzojnë mjaftueshëm për ushtrinë e tyre, pavarësisht angazhimit të aleancës për mbrojtje të ndërsjellë. “Nëse nuk paguajnë, unë nuk do t’i mbroj”, u tha presidenti gazetarëve muajin e kaluar.

Një tjetër pikë tensioni është vendosmëria e Trump për të blerë ishullin e Grenlandës, i cili është një territor autonom i Danimarkës, një vend anëtar i NATO-s. Ai ka tronditur zyrtarët nga Danimarka dhe vende të tjera të NATO-s duke mos përjashtuar mundësinë e marrjes së Grenlandës me forcë, edhe pse JD Vance tha gjatë një vizite të fundit në ishull se veprimi ushtarak nuk ishte në shqyrtim.