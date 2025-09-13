Rubio: Ndërhyrja ruse me dronë në Poloni është e papranueshme, por nuk e dimë nëse ishte e qëllimshme
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të shtunën se inkursioni i dronëve rusë në hapësirën ajrore polake këtë javë ishte i papranueshëm, por se mbeti e paqartë nëse Rusia i kishte dërguar qëllimisht dronët në territorin polak. NATO njoftoi plane për të forcuar mbrojtjen e krahut lindor të Evropës të premten, pasi Polonia…
Bota
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të shtunën se inkursioni i dronëve rusë në hapësirën ajrore polake këtë javë ishte i papranueshëm, por se mbeti e paqartë nëse Rusia i kishte dërguar qëllimisht dronët në territorin polak.
NATO njoftoi plane për të forcuar mbrojtjen e krahut lindor të Evropës të premten, pasi Polonia rrëzoi dronë që kishin shkelur hapësirën e saj ajrore, të shtënat e para të njohura të shkrepura nga një anëtar i aleancës perëndimore gjatë luftës së Rusisë në Ukrainë.
“Ne mendojmë se është një zhvillim i papranueshëm, i pafat dhe i rrezikshëm”, u tha Rubio gazetarëve para se të nisej për një udhëtim në Izrael dhe Britani.
“Nuk ka dyshim për këtë: dronët u nisën qëllimisht. Pyetja është nëse dronët ishin synuar të shkonin konkretisht në Poloni”, shtoi ai.
Rubio tha se nëse dronët ishin synuar në Poloni, “nëse provat na çojnë atje, atëherë padyshim që ky do të jetë një veprim shumë përshkallëzues”.
“Ka edhe një numër mundësish të tjera, por mendoj se do të donim të kishim të gjitha faktet dhe të konsultoheshim me aleatët tanë para se të merrnim vendime specifike”, shtoi ai.
Të premten, Polonia hodhi poshtë sugjerimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump se inkursionet mund të kenë qenë një gabim, një kundërshtim i rrallë i presidentit të SHBA-së nga një prej aleatëve më të ngushtë evropianë të Uashingtonit, transmeton Telegrafi.