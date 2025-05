Rubio mirëpret marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve mes Ukrainës e Rusisë

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, përshëndeti sot nga Roma marrëveshjen e shkëmbimit të të burgosurve të arritur në Stamboll nga Ukraina dhe Rusia, duke theksuar “thirrjen e Presidentit Donald Trump për një armëpushim të menjëhershëm“, sipas zëdhënëses së tij.

“Shtetet e Bashkuara duan të arrijnë një fund të qëndrueshëm të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës”, sipas “mesazhit të fortë të Presidentit Trump”, tha Tammy Bruce, zëdhënësja e sekretares së shtetit, e cila ndodhet në Romë për të marrë pjesë në meshën inauguruese të Papa Leon XIV nesër, të dielën, në Bazilikën e Shën Pjetrit.

“Plani i paqes i propozuar nga Shtetet e Bashkuara përcakton mënyrën më të mirë për të bërë përparim”, theksoi ai, duke konfirmuar se më herët sot u zhvillua një bisedë telefonike midis Rubios dhe homologut të tij rus Sergei Lavrov, e cila ishte njoftuar më parë nga Ministria e Jashtme ruse.

Donald Trump tha sot se do të flasë në telefon të hënën me homologun e tij rus Vladimir Putin rreth konfliktit në Ukrainë, përpara se të flasë me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe disa udhëheqës të shteteve anëtare të NATO-s.

“Temat e telefonatës do të jenë: ndalimi i ‘gjakderdhjes’”, shkroi ai në platformën Truth Social, një ditë pas bisedimeve të drejtpërdrejta të paqes ruso-ukrainase, të parat që nga viti 2022. Trump sqaroi se shpreson për “një ditë produktive, që të arrihet një armëpushim dhe që kjo luftë shumë e dhunshme, një luftë që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë, të përfundojë”.

Të premten në Stamboll, delegacioni ukrainas u kishte kërkuar kryesisht rusëve një armëpushim “pa kushte” dhe një takim midis presidentëve të dy vendeve të tyre.