Rubio: Kjo nuk është një luftë kundër Venezuelës

Sekretari i Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, ka folur në disa media amerikane lidhur me kapjen e Nicolas Maduro. Ai ka qenë në NBC, ku u pyet nëse ShBA-ja është në luftë me Venezuelën. «Kjo nuk është luftë», thotë ai. “Dua të them se ne jemi në luftë kundër organizatave të trafikimit të drogës. Kjo…

Bota

04/01/2026 16:32

Sekretari i Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, ka folur në disa media amerikane lidhur me kapjen e Nicolas Maduro.

Ai ka qenë në NBC, ku u pyet nëse ShBA-ja është në luftë me Venezuelën.

«Kjo nuk është luftë», thotë ai.

“Dua të them se ne jemi në luftë kundër organizatave të trafikimit të drogës. Kjo nuk është një luftë kundër Venezuelës.”

Ai thotë se sekuestrimi i anijeve “që sillnin drogë drejt Shteteve të Bashkuara” do të vazhdojë.

Artikuj të ngjashëm

January 4, 2026

Nga ardhja në pushtet në 2013 te arrestimi, momentet kyçe të...

Lajme të fundit

Kaos në aeroportet greke, pezullohen fluturimet

Nga ardhja në pushtet në 2013 te arrestimi,...

Joshua poston fotografi për herë të parë që nga aksidenti me makinë

Mbledhje komemorative në nderim të shkrimtarit Rushit Ramabaja