Rubio: Kjo nuk është një luftë kundër Venezuelës
Sekretari i Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, ka folur në disa media amerikane lidhur me kapjen e Nicolas Maduro.
Ai ka qenë në NBC, ku u pyet nëse ShBA-ja është në luftë me Venezuelën.
«Kjo nuk është luftë», thotë ai.
“Dua të them se ne jemi në luftë kundër organizatave të trafikimit të drogës. Kjo nuk është një luftë kundër Venezuelës.”
Ai thotë se sekuestrimi i anijeve “që sillnin drogë drejt Shteteve të Bashkuara” do të vazhdojë.