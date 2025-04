Rubio: Do të tërhiqemi nga marrëveshja e paqes Rusi-Ukrainë nëse s’ka përparim Presidenti amerikan, Donald Trump, do të tërhiqet brenda ditësh nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, nëse nuk ka sinjale të qarta se mund të arrihet një marrëveshje. Kështu deklaroi më 18 prill sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio. “Ne nuk do ta vazhdojmë këtë përpjekje për javë apo…