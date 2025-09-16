Rubin: Vazhdimisht më pyesni nëse UÇK-ja ishte përfshirë në trafikim droge, e vazhdimisht u them se s’kam asnjë informatë
Në kuadër të Speciales në Hagë sot po vazhdon deklarimin e nisur dje, ish ndihmëssekretari amerikan, James Rubin. Ndër të tjerash në pjesën e parë të deklarimit sot , Rubin iu përgjigj pyetjeve nga prokurorët ku pyetej për disa deklarime të tij e dokumente të lëshuara nga Departamenti i Shtetit asokohe, pra në vitet 1998-1999.…
Ndër të tjerash në pjesën e parë të deklarimit sot , Rubin iu përgjigj pyetjeve nga prokurorët ku pyetej për disa deklarime të tij e dokumente të lëshuara nga Departamenti i Shtetit asokohe, pra në vitet 1998-1999.
Po ashtu ai deklaroi se fillimisht UÇK-së iu referuan si “terroriste” por gjithçka ndryshoi nga marrëveshja e Rambujesë.
“Nuk ka asnjë informacion apo provë që të mbështesë pretendimet se udhëheqësit e UÇK-së kanë dhënë urdhra për vrasje apo janë përfshirë në krime të organizuara. Këto janë akuza të paprovuara. UÇK-ja vepronte në kushte represioni nga forcat serbe dhe nuk kishte një strukturë të mirëfilltë ushtarake”,deklaroi ai.
Rubin shtoi se qëllimi i bashkësisë ndërkombëtare ka qenë të ndihmojë këtë forcë që të transformohet në një organizatë demokratike, proces i cili, sipas tij, është duke ndodhur tashmë me ndihmën e NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara.
Duke vazhduar me pyetjet e prokurorëve, James Rubin u pyet sërish në lidhje me raportimet që bëheshin për “përfshirje të drogës e trafikimit” tek UÇK-ja.
Me këtë rast, Rubin ia bëri të ditur Prokurorisë se është e disata herë që po pyetet në lidhje me këto pretendime, që siç thotë ai janë raportuar nga njerëz aspak kompetent.
“Vazhdimisht më bëhet pyetja nëse UÇK-ja ishte e përfshirë në trafikim droge dhe vazhdimisht them se s’kam asnjë informacion për të konfirmuar për të mbështetur këtë. Unë ju kam dhënë shpjegime për këto gjëra e të gjata, megjithatë ne s’kemi asnjë mbështetje nga rajoni sa i përket këtyre pretendimeve anonime. Personi i vetëm oponente i cituar është një person që nuk thotë asgjë të detajuar”,deklaroi Rubin, transmeton lajmi.net.
“Dëshmitari s’më kujtohet se kam kërkuar burime sepse kisha dyshimet e mija për autorin”./Lajmi.net/