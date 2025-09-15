Rubin pyetet për Haliti, Mahmutin e Bashotën: Nuk kisha dijeni për publikimin e emrave të UÇK-së në gusht 1998

Rubin u pyet nga një prokuror nëse ishte i informuar për publikimin e emrave të përfaqësuesve politikë të UÇK-së gjatë gushtit 1998, duke përfshirë Jakup Krasniqin, Hashim Thaçin, Xhavit Halitin, Bardhyl Mahmutin dhe Sokol Bashotën. Rubin u përgjigj se nuk kishte qenë në dijeni për këtë dokument në atë kohë. Më pas, prokurori e pyeti…

15/09/2025 16:05

Rubin u pyet nga një prokuror nëse ishte i informuar për publikimin e emrave të përfaqësuesve politikë të UÇK-së gjatë gushtit 1998, duke përfshirë Jakup Krasniqin, Hashim Thaçin, Xhavit Halitin, Bardhyl Mahmutin dhe Sokol Bashotën.

Rubin u përgjigj se nuk kishte qenë në dijeni për këtë dokument në atë kohë.

Më pas, prokurori e pyeti nëse kishte dijeni për takimin mes Shaun Byrnes, i cili udhëhoqi Misionin Diplomatik të SHBA-së për Kosovën, dhe përfaqësuesve të UÇK-së më 1998.

“Me aq sa më kujtohet, nuk e kam njohur Hashim Thaçin para Konferencës së Rambujesë, më 1999”, tha Rubin, duke shtuar se “kanë kaluar 27 vjet nga ajo kohë”.

