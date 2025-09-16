Rubin: Pesë vite pritje për gjykimin – mënyrë e pazakontë për ta trajtuar një burrë shteti që vetë e krijoi këtë gjykatë sa ishte kryeministër
Ish-ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, James Rubin, po vazhdon dëshminë e tij në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, ku është ftuar si dëshmitar nga ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit. Gjatë dëshmisë së tij, Rubin u pyet nga prokurori James Pace nëse kishte ndjekur ndonjë seancë gjyqësore, kishte lexuar fjalët hyrëse të palëve apo…
Lajme
Ish-ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, James Rubin, po vazhdon dëshminë e tij në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, ku është ftuar si dëshmitar nga ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit.
Gjatë dëshmisë së tij, Rubin u pyet nga prokurori James Pace nëse kishte ndjekur ndonjë seancë gjyqësore, kishte lexuar fjalët hyrëse të palëve apo dosjet paraprake të Prokurorisë apo Mbrojtjes, raporton lajmi.net
Rubin deklaroi se nuk kishte ndjekur seancat gjyqësore, nuk kishte lexuar fjalët hyrëse të palëve apo dosjet paraprake, por nënvizoi përkushtimin e tij të madh për përgatitjen e dëshmisë.
“Mendoj që jam munduar pafund që të jem i disponueshëm për këtë gjykatë, kam shpenzuar qindra orë për përgatitje. Jam përpjekur të shqyrtoj dhe rishyrtoj artikujt me shkrim dhe rilexova shumë nga materialet që jam takuar me ekipin e mbrojtjes në Uashington”, theksoi ai.
Rubin më tej shprehu zhgënjimin e tij për vonesat procedurale në hapjen e gjykimit, duke theksuar se kishin kaluar pesë vite që nga ngritja e aktakuzës.
“Kam kaluar 5 vite, mendoja që gjykimi do të hapej sot apo nesër – por kjo nuk ndodhi dhe për shumë vite kam lexuar dhe menduar se pse u deshën pesë vite për një çështje të tillë, ndërkohë që aktakuza është ngritur 5 vite më përpara”, tha ai
Në një deklaratë të drejtpërdrejtë dhe kritike ndaj zvarritjes së procesit, Rubin theksoi:
“Nuk e kuptoja gjithë këtë, i kam pyetur njerëzit e kësaj fushe, kësaj lëmie, nëse një gjë e tillë ishte normale, kam folur me jurist dhe avokat dhe një emër ndërkombëtar që më kanë thënë që kjo është mënyrë e pazakont për ta trajtuar një burrë shteti i cili është dorëzuar vullnetarisht dhe në juridiksionin e një gjykate që e ka krijuar vet sa ishte kryeministër”.
“Pse duhej të ishte në burg për pesë vjet para se të fillonte gjyqi? Kjo më goditi si jo lloji i sundimit të ligjit që kisha shpresuar se sistemi ndërkombëtar do të krijonte kur Madeleine Albright krijoi këtë gjykatë. Më falni, jo këtë gjykatë, por Gjykatën Penale Ndërkombëtare , më falni, Tribunalin Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë dhe Ruandën. Pra, doja të shihja përgjegjësi individuale për të parandaluar fajësimin kolektiv.Dhe më dukej se kjo ishte fajësim kolektiv, vetëm sepse ai ishte udhëheqësi i UÇK-së. Duke vëzhguar udhëheqësin e UÇK-së në vendbanimin e tyre në male, në një mënyrë që nuk mendoj se e bëri ndonjë person tjetër jashtë UÇK-së, kisha një pamje unike të strukturës së udhëheqësisë: kush ishte përgjegjës, kush ishte komandant, kush ishte nën komandë. Më dukej se kjo ishte vërtet e gabuar dhe jo drejtësi. Kjo është opinioni im. Nuk jam avokat, por mendoj se kam të drejtë të kem opinionin tim./Lajmi.net/