Rubin: Përgatitja ime për të qenë dëshmitarë më mori mbi 100 orë

Dëshmitari i parë i Mbrojtjes, James Rubin, ka deklaruar se gjatë 5 viteve të fundit ka kaluar mbi 100 orë duke u përgatitur për dëshminë e tij në Dhomat e Specializuara duke mësuar se si funkisiononte gjykata dhe duke folur me persona të ndryshëm. Megjithatë, kur është pyetur nga Prokurori James Pace, Rubin deklaroi se…

Lajme

16/09/2025 11:31

Dëshmitari i parë i Mbrojtjes, James Rubin, ka deklaruar se gjatë 5 viteve të fundit ka kaluar mbi 100 orë duke u përgatitur për dëshminë e tij në Dhomat e Specializuara duke mësuar se si funkisiononte gjykata dhe duke folur me persona të ndryshëm.

Megjithatë, kur është pyetur nga Prokurori James Pace, Rubin deklaroi se nuk e ka parë asnjë seancë, as nuk i ka lexuar fjalët hyrëse të palëve e as dosjet paraprake qoftë të Prokurorisë apo të Mbrojtjes.

“Mendoj që jam munduar pafund që të jem i disponueshëm për këtë gjykatë, kam shpenzuar qindra orë për përgatitje. “Mendoj që ka qenë e gabuar, kjo nuk është drejtësi, kam të drejtë të them me zë të lart opinionin tim”, ka deklaruar Rubin. /Lajmi.net/

