Rubin: Lufta kundër dezinformatave, prioritet i Qeverisë së re malazeze I dërguar i posaçëm dhe koordinator i Qendrës për Angazhimin Global të Departamentit të Shtetit të SHBA-së, James Rubin tha të hënën në Podgoricë se pas bisedimeve me zyrtarët malazezë dhe krerët e partive, ai ishte “bindur se Mali i Zi nuk do t’i drejtohet më Beogradit dhe Moskës”. Me takimet në Podgoricë, Rubin filloi…