Portugezi ishte i mahnitshëm vitin e kaluar duke iu ndihmuar të fitojnë Premierligën dhe arritur deri në finale të Ligës së Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Për këtë arsye, me plotë meritë është shpallur si mbrojtësi më i mirë i vitit./Lajmi.net/

Ruben Dias wins the Champions League Defender of the Season award 🧱 pic.twitter.com/Pyt0R0xzEv

— B/R Football (@brfootball) August 26, 2021